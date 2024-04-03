МО: ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране на учения «Морской пояс безопасности — 2024».