Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Путин пожал Садовничему руку.
«Виктор Антонович, я, во-первых, поздравляю вас с юбилеем», — сказал президент и подарил ему букет цветов.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» Садовничему.
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