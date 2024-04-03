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Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем

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Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Путин пожал Садовничему руку.

«Виктор Антонович, я, во-первых, поздравляю вас с юбилеем», — сказал президент и подарил ему букет цветов.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» Садовничему.

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