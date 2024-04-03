Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. Путин пожал Садовничему руку. «Виктор Антонович, я, во-первых, поздравляю вас с юбилеем», — сказал президент и подарил ему букет цветов. Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» Садовничему.