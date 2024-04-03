Путин присвоил звание Героя Труда России ректору МГУ Садовничему
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что ректору было присвоено звание за выдающиеся заслуги в области науки, за подготовку высококвалифицированных специалистов, а также за активную общественно-политическую деятельность.
Ранее сообщалось, что звание Героя Труда России было присвоено гендиректору АО «Лепсе», председателю Союза машиностроителей Кировской области Геннадию Мамаеву.