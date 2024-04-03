Путин присвоил звание Героя Труда России ректору МГУ Садовничему

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда ректору Московского государственного университета (МГУ) Виктору Садовничему.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что ректору было присвоено звание за выдающиеся заслуги в области науки, за подготовку высококвалифицированных специалистов, а также за активную общественно-политическую деятельность.

Ранее сообщалось, что звание Героя Труда России было присвоено гендиректору АО «Лепсе», председателю Союза машиностроителей Кировской области Геннадию Мамаеву.