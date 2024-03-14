Стал известен первый Герой Труда России в Кировской области

Жителю Кировской области присвоено звание Героя Труда России.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на правительство региона.

Высшая степень отличия за особые трудовые заслуги присвоена гендиректору АО «Лепсе», председателю «Союза машиностроителей Кировской области» Геннадию Мамаеву.

Геннадий Мамаев окончил Фалёнскую школу и Кировский политехнический институт.

Работал инженером-конструктором на заводе «Лепсе».

В 1997 году возглавил это предприятие.

Ранее сообщалось, что волонтёры из Московской области получили благодарственные письма за работу на Всемирном фестивале молодёжи.