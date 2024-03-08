Волонтёров из Подмосковья наградили за работу на ВФМ-2024

Волонтёры из Московской области получили благодарственные письма за работу на Всемирном фестивале молодёжи. Добровольческий корпус представлял 91 житель региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, дирекция ВФМ-2024 серьёзно подошла к отбору волонтёров.

«На протяжении всего мероприятия они помогали журналистам, гостям с аккредитацией, подсказывали по вопросам питания, логистики и транспорта. Наши волонтёры справились со всеми трудностями и помогли сделать фестиваль незабываемым», — сказала Швелидзе.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область удостоилась премии на ВФМ-2024.