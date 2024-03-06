Нижегородская область удостоилась премии на ВФМ-2024
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Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель регионального заксобрания Евгений Люлин, информирует ИА «Время Н».
«Организаторы ВФМ-2024 в «Сириусе» признали нас в числе пяти лучших регионов, которые активнее всех участвовали в подготовке и проведении фестиваля: помогали с застройкой, с волонтёрскими акциями, гастрофестивалем, культурным шефством над иностранными участниками. Молодцы!» — написал Люлин.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи начал работу выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса».