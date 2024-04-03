Львова-Белова: пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье

Пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье, двое из них — в тяжёлом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

РИА Новости

Её слова приводит ТАСС. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе». Погибли в результате теракта 144 человека.