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Львова-Белова: пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье

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Пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье, двое из них — в тяжёлом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова: пятеро детей остаются в больнице после теракта в Подмосковье
  • РИА Новости

Её слова приводит ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе». Погибли в результате теракта 144 человека.

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