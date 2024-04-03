Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике

Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора по делу о трагедии на руднике «Пионер». Под стражу отправлена замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области, а также старший инспектор отдела Павел Смирнов.

Они обвиняются в халатности, оба арестованы до 25 мая, сообщает РИА Новости.

Сторона защиты просила отправить фигурантов под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признают.

Следствие полагает, что подозреваемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок работы рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Спасательная операция на руднике прекращена. В результате обвала там оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.