RT в Telegram
Подпишись

Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике

Короткая ссылка
Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора по делу о трагедии на руднике «Пионер». Под стражу отправлена замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области, а также старший инспектор отдела Павел Смирнов.
Суд в Благовещенске арестовал двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике
  • РИА Новости

Они обвиняются в халатности, оба арестованы до 25 мая, сообщает РИА Новости.

Сторона защиты просила отправить фигурантов под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признают.

Следствие полагает, что подозреваемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок работы рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Спасательная операция на руднике прекращена. В результате обвала там оказались заблокированы 13 горняков. Их признали погибшими, а семьям горняков пообещали выплатить годовой заработок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить