Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай

Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии.

«Личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города», — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников межмуниципального управления МВД России «Орское» за отвагу, проявленную ими при задержании подозреваемых в серии преступлений.