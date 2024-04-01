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Проявивших при задержании отвагу полицейских из Орска представят к наградам

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников межмуниципального управления МВД России «Орское» за отвагу, проявленную ими при задержании подозреваемых в серии преступлений.
Проявивших при задержании отвагу полицейских из Орска представят к наградам
  • globallookpress.com

Об этом сообщила в личном Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она рассказала, что во время задержания подозреваемых в серии краж из дачных домов один из правоохранителей 1,5 км проехал на капоте их автомобиля и применил огнестрельное оружие.

В какой-то момент полицейский сорвался с капота и упал на асфальт, но на помощь ему пришли коллеги. Они задержали подозреваемых.

«Решением Владимира Колокольцева отличившиеся оперативники будут представлены к ведомственным наградам», — написала Волк.

Ранее глава МВД высоко оценил действия полицейских, задержавших угрожавшего взорвать гранату жителя Москвы.

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