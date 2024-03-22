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Колокольцев высоко оценил действия полицейских, задержавших угрожавшего взорвать гранату

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Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев обратится к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении сотрудников столичной полиции, которые проявили мужество при задержании агрессивного жителя.
Колокольцев высоко оценил действия полицейских, задержавших угрожавшего взорвать гранату
  • РИА Новости

Полицейские прибыли по вызову, где у магазина на улице Саратовской мужчина угрожал взорвать гранату. Командир мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УВД по ЮВАО Геннадий Чирков и инспектор Александр Копылов провели задержание правонарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции, говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Согласно заключению экспертов, изъятый у мужчины предмет был точной копией боевой гранаты РГД-5. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Полицейские будут представлены к наградам.

Еще семерым сотрудникам московской полиции будет объявлена благодарность министра внутренних дел России.

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который удерживал женщину в заложниках в квартире в Петропавловске-Камчатском.

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