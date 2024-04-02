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Юрист Палюлин: брачный договор затрагивает только имущественные вопросы

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Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры», юрист Антон Палюлин заявил, что брачный договор затрагивает только имущественные вопросы.
Юрист Палюлин: брачный договор затрагивает только имущественные вопросы
  • Gettyimages.ru

В беседе с RuNews24 эксперт пояснил, что в документе можно обговорить, как сложится судьба совместно нажитого имущества, добрачного личного имущества, кредитных обязательств супругов, доходов супругов, планов на передачу собственности в дар или наследство.

«Супруги при этом могут сами определять, какую форму примет у них использование совместного имущества: полностью совместное владение, совместное владение без добрачного имущества, раздельная форма владения. В последнем случае придётся подробно расписать, что из личного имущества чьей собственностью становится», — пояснил Палюлин.

Он отметил, что строгого шаблона брачного договора нет.

Ранее адвокат Екатерина Лебедева рассказала, какие могут быть преимущества заключения брачного договора при наличии ипотеки.

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