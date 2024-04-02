Исследование: три четверти россиян хотя бы один раз заходили в приложение для знакомств

Согласно новому исследованию, три четверти россиян хотя бы один раз заходили в приложение для онлайн-знакомств.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опрос, проведённый Роскачеством и проектом VK Леди Mail.ru.

Также выяснилось, что треть участников исследования довольны или скорее довольны возможностями сервисов знакомств в интернете, а 24% оценили такой опыт нейтрально.

Скорее неуспешным свой опыт сочли 17% респондентов, отрицательным — 26%.

Из россиян, интересующихся такими ресурсами, 42% планируют с их помощью найти серьёзные отношения, 15% просто развлекаются.

Ранее сообщалось, что исследование, проведённое в России, показало, что 19% служебных романов оканчиваются свадьбой.