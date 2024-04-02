Исследование: три четверти россиян хотя бы один раз заходили в приложение для знакомств
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опрос, проведённый Роскачеством и проектом VK Леди Mail.ru.
Также выяснилось, что треть участников исследования довольны или скорее довольны возможностями сервисов знакомств в интернете, а 24% оценили такой опыт нейтрально.
Скорее неуспешным свой опыт сочли 17% респондентов, отрицательным — 26%.
Из россиян, интересующихся такими ресурсами, 42% планируют с их помощью найти серьёзные отношения, 15% просто развлекаются.
Ранее сообщалось, что исследование, проведённое в России, показало, что 19% служебных романов оканчиваются свадьбой.