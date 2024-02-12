RT в Telegram
Подпишись

В России пятая часть служебных романов приводит к свадьбам

Короткая ссылка
Новое исследование, проведённое в России, показало, что 19% служебных романов оканчиваются свадьбой.
В России пятая часть служебных романов приводит к свадьбам
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Большинство принявших участие в исследовании россиян (52%) нейтрально относятся к романам в рабочем коллективе. 19% респондентов положительно оценивают такие отношения, а 4% считают, что работа — это идеальное место для знакомства.

Только 14% опрошенных негативно оценивают романы между коллегами. А 11% россиян выразили мнение, что у таких романов много негативных последствий.

Треть респондентов (31%) признались, что у них случались романы на работе, из них 33% мужчин и 30% женщин.

Большинство служебных романов закончилось расставанием. Но в 31% случаев, напротив, всё было хорошо: 19% респондентов поженились, а 12% находятся вместе и в личной, и в профессиональной жизни.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столичных загсах в 2023 году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить