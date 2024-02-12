В России пятая часть служебных романов приводит к свадьбам
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Большинство принявших участие в исследовании россиян (52%) нейтрально относятся к романам в рабочем коллективе. 19% респондентов положительно оценивают такие отношения, а 4% считают, что работа — это идеальное место для знакомства.
Только 14% опрошенных негативно оценивают романы между коллегами. А 11% россиян выразили мнение, что у таких романов много негативных последствий.
Треть респондентов (31%) признались, что у них случались романы на работе, из них 33% мужчин и 30% женщин.
Большинство служебных романов закончилось расставанием. Но в 31% случаев, напротив, всё было хорошо: 19% респондентов поженились, а 12% находятся вместе и в личной, и в профессиональной жизни.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столичных загсах в 2023 году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.