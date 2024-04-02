В ХМАО заявили о росте регистрации самозанятых
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Об этом сообщает URA.RU.
Как отметил Афанасьев, в 2023 году в округе зарегистрировано более 76 тыс. самозанятых, что соответствует росту в 83%.
Также в регионе увеличилось число субъектов малого предпринимательства.
«Если мы сравниваем 2021 и 2023 года, то это рост на 3 тыс. предпринимателей. Ранее было 59 тыс. предпринимателей, а сейчас 62 тыс.», — сказал замгубернатора.
Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года.