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В Йошкар-Оле откроют обновлённый аэропорт

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В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл рассказали о предстоящем открытии обновлённого аэропорта.
В Йошкар-Оле откроют обновлённый аэропорт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Как отметил глава ведомства Александр Герасименко, в здании терминала завершены работы, связанные с кровлей, фасадом, остеклением, теплоснабжением.

В настоящее время проводятся отделочные работы.

Площадь терминала составляет 6 тыс. кв. м.

Ожидается, что после открытия аэропорта в конце ноября 2024 года, пассажиропоток увеличится в четыре раза и составит 400 пассажиров в час.

Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод обслужил 365,8 тыс. пассажиров в марте 2024 года.

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