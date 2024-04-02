В Йошкар-Оле откроют обновлённый аэропорт

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл рассказали о предстоящем открытии обновлённого аэропорта.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Как отметил глава ведомства Александр Герасименко, в здании терминала завершены работы, связанные с кровлей, фасадом, остеклением, теплоснабжением.

В настоящее время проводятся отделочные работы.

Площадь терминала составляет 6 тыс. кв. м.

Ожидается, что после открытия аэропорта в конце ноября 2024 года, пассажиропоток увеличится в четыре раза и составит 400 пассажиров в час.

Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод обслужил 365,8 тыс. пассажиров в марте 2024 года.