В Йошкар-Оле откроют обновлённый аэропорт
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Об этом сообщает ИА МариМедиа.
Как отметил глава ведомства Александр Герасименко, в здании терминала завершены работы, связанные с кровлей, фасадом, остеклением, теплоснабжением.
В настоящее время проводятся отделочные работы.
Площадь терминала составляет 6 тыс. кв. м.
Ожидается, что после открытия аэропорта в конце ноября 2024 года, пассажиропоток увеличится в четыре раза и составит 400 пассажиров в час.
Ранее сообщалось, что аэропорт Минеральных Вод обслужил 365,8 тыс. пассажиров в марте 2024 года.