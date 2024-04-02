В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве десятилетней давности

В суде Приморского края рассмотрят уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве, которое он совершил более десяти лет назад.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющейся информации, в марте 2013 года обвиняемый через открытое окно своего автомобиля несколько раз выстрелил из ружья во внедорожник Land Cruiser 200, в котором, по мнению преступника, находился его обидчик, с которым он накануне вступил в конфликт в одном из кафе.

Один из пассажиров иномарки погиб.

После преступления злоумышленник скрылся в Ульяновской области, где проживал до задержания в июле 2023 года.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве 32-летней давности предстанет перед судом в Севастополе.