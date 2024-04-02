В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве десятилетней давности
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По имеющейся информации, в марте 2013 года обвиняемый через открытое окно своего автомобиля несколько раз выстрелил из ружья во внедорожник Land Cruiser 200, в котором, по мнению преступника, находился его обидчик, с которым он накануне вступил в конфликт в одном из кафе.
Один из пассажиров иномарки погиб.
После преступления злоумышленник скрылся в Ульяновской области, где проживал до задержания в июле 2023 года.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве 32-летней давности предстанет перед судом в Севастополе.