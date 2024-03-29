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Перед судом за убийство знакомого в 1992 году предстанет житель Севастополя

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Обвиняемый в убийстве 32-летней давности предстанет перед судом в Севастополе. В 1992 году мужчине удалось избежать уголовной ответственности.
Перед судом за убийство знакомого в 1992 году предстанет житель Севастополя
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК России по Крыму и Севастополю.

В феврале 1992 года в местной реке было обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления привлекался его знакомый из Севастополя, но тогда он смог уйти от уголовной ответственности.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями были получены неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к преступлению.

Мужчина полностью признал свою вину и дал показания.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали адвоката по подозрению в соучастии в убийстве в 2000 году.

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