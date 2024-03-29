Перед судом за убийство знакомого в 1992 году предстанет житель Севастополя
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК России по Крыму и Севастополю.
В феврале 1992 года в местной реке было обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти.
По подозрению в совершении преступления привлекался его знакомый из Севастополя, но тогда он смог уйти от уголовной ответственности.
В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями были получены неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к преступлению.
Мужчина полностью признал свою вину и дал показания.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали адвоката по подозрению в соучастии в убийстве в 2000 году.