В Ульяновской области выбрали победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года» в Ульяновской области стал преподаватель биологии губернаторского лицея №100 Николай Воронец.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Переходящий кубок победителю вручила победитель прошлогоднего этапа — учитель русского языка и литературы Валерия Незванова.

«Этот конкурс ценен обменом опыта молодых и опытных педагогов», — сказала начальник городского управления образования Светлана Куликова.

Вскоре победителю предстоит представить регион на всероссийском этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.