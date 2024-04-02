В Ульяновской области выбрали победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Переходящий кубок победителю вручила победитель прошлогоднего этапа — учитель русского языка и литературы Валерия Незванова.
«Этот конкурс ценен обменом опыта молодых и опытных педагогов», — сказала начальник городского управления образования Светлана Куликова.
Вскоре победителю предстоит представить регион на всероссийском этапе конкурса.
Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.