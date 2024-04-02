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В Ульяновской области выбрали победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»

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Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года» в Ульяновской области стал преподаватель биологии губернаторского лицея №100 Николай Воронец.
В Ульяновской области выбрали победителя регионального этапа конкурса «Учитель года»
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Переходящий кубок победителю вручила победитель прошлогоднего этапа — учитель русского языка и литературы Валерия Незванова.

«Этот конкурс ценен обменом опыта молодых и опытных педагогов», — сказала начальник городского управления образования Светлана Куликова.

Вскоре победителю предстоит представить регион на всероссийском этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.

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