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СК завёл дело после ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети

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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту аварии на Кубани, в результате которой погиб тренер и пострадали ещё пять человек, включая четверых воспитанников липецкой велошколы.
СК завёл дело после ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб мужчина и пострадали пять человек, четверо из которых несовершеннолетние (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России)», — говорится в Telegram ведомства.

По версии следствия, вечером 1 апреля водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с другим автомобилем под управлением 33-летнего мужчины.

В момент ДТП во втором автомобиле находились четверо пассажиров: водитель-тренер и подростки, являющиеся спортсменами-велосипедистами из Липецкой области. В результате столкновения водитель скончался на месте, а подростки пострадали и были госпитализированы.

Также доставлены в больницу для оказания помощи подозреваемый и его 41-летняя пассажирка.

Ранее один человек погиб и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в КЧР.

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