СК завёл дело после ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб мужчина и пострадали пять человек, четверо из которых несовершеннолетние (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России)», — говорится в Telegram ведомства.
По версии следствия, вечером 1 апреля водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с другим автомобилем под управлением 33-летнего мужчины.
В момент ДТП во втором автомобиле находились четверо пассажиров: водитель-тренер и подростки, являющиеся спортсменами-велосипедистами из Липецкой области. В результате столкновения водитель скончался на месте, а подростки пострадали и были госпитализированы.
Также доставлены в больницу для оказания помощи подозреваемый и его 41-летняя пассажирка.
Ранее один человек погиб и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в КЧР.