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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в КЧР

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Авария произошла в Карачаево-Черкесской Республике, где столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в КЧР
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по КЧР, инцидент произошёл около 08:00 мск на трассе Лермонтов — Черкесск.

Автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился 22-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

Водитель легковушки погиб на месте, водителя микроавтобуса вместе с четырьмя пассажирами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей.

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