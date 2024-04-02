Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в КЧР
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по КЧР, инцидент произошёл около 08:00 мск на трассе Лермонтов — Черкесск.
Автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился 22-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.
Водитель легковушки погиб на месте, водителя микроавтобуса вместе с четырьмя пассажирами доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей.