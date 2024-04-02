RT в Telegram
Подпишись

Семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей

Короткая ссылка
Родственникам погибших в ДТП с автобусом и поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей.
Семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей
  • РИА Новости

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги».

В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали выплатить по 3 млн рублей.

Помимо этого, в сообщении указывается, что РЖД оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагедии.

Ранее сообщалось, что по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить