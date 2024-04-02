Семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей

Родственникам погибших в ДТП с автобусом и поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги».

В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали выплатить по 3 млн рублей.

Помимо этого, в сообщении указывается, что РЖД оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагедии.

Ранее сообщалось, что по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, возбудили уголовное дело.