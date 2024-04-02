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Веб-разработчик Горбунов рассказал о рисках при отправке копий документов по интернету

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Эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик «Кода Безопасности» Константин Горбунов рассказал, какие существуют риски при отправке копий документов по интернету.
Веб-разработчик Горбунов рассказал о рисках при отправке копий документов по интернету
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что если злоумышленники получат копию паспорта, то смогут, например, оформить микрозаём, а с фотографией водительского удостоверения — организовать подставное ДТП.

Как отметил Горбунов, чаще всего мошенники используют фишинговые практики, чтобы получить доступ к документам в смартфоне или мессенджерах.

По словам эксперта, пересылаемые файлы даже после удаления из чатов остаются на серверах компании — создателя мессенджера или соцсети либо в облачных хранилищах пользователей.

Горбунов добавил, что отправлять документы по интернету может быть безопасно только на легитимные сервисы.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.

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