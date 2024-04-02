На московском Портале поставщиков провели более 1,1 млн аукционов с 2017 года

На столичном Портале поставщиков провели более 1,1 млн котировочных сессий с марта 2017 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года», — сказал Ефимов.

По его словам, снижение начальных цен в ходе закупок позволило сэкономить почти 28 млрд рублей бюджетных средств.

Ранее в Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков.