На московском Портале поставщиков провели более 1,1 млн аукционов с 2017 года
Об этом сообщает НСН.
«Котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года», — сказал Ефимов.
По его словам, снижение начальных цен в ходе закупок позволило сэкономить почти 28 млрд рублей бюджетных средств.
Ранее в Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков.