В Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков
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Об этом сообщает НСН.
«Это повышает конкуренцию между ними и позволяет экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличивать продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что с сентября 2023 года на Портале поставщиков опубликовано более 1,8 тыс. совместных котировочных сессий на сумму около 1,1 млрд рублей.
Снижение начальной цены в ходе таких закупок позволило сэкономить столице почти 92 млн рублей.
Ранее сообщалось, что число наименований на Портале поставщиков превысило 2,6 млн.