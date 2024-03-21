В Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков

Совместные котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Это повышает конкуренцию между ними и позволяет экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличивать продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что с сентября 2023 года на Портале поставщиков опубликовано более 1,8 тыс. совместных котировочных сессий на сумму около 1,1 млрд рублей.

Снижение начальной цены в ходе таких закупок позволило сэкономить столице почти 92 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число наименований на Портале поставщиков превысило 2,6 млн.