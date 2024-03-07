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Число наименований на Портале поставщиков превысило 2,6 млн

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Количество наименований на столичном Портале поставщиков превысило 2,6 млн, ежедневно с его помощью заключается более 1,5 тыс. контрактов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Порталу исполнилось 11 лет. Ресурс запустили для удобства государственных и муниципальных учреждений, которые выступают заказчиками, а также для предпринимателей.

«Первые могут закупать товары и услуги по конкурентным ценам, а бизнесмены — находить новых клиентов... каталог портала регулярно пополняется. Только за прошлый год добавлено больше 500 тыс. новых позиций», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что годовой объём закупок на Портале поставщиков достиг 100 млрд рублей.

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