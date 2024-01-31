Годовой объём закупок на Портале поставщиков достиг 100 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым — находить партнёров и расширять географию продаж», — сказал Ефимов.
По его словам, за год на портале провели более 625 тыс. закупок, а за последние пять лет их годовой объём вырос в два раза.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время на портале поставщиков предлагается 2,6 млн товаров в 16 тыс. категорий.