Годовой объём закупок на Портале поставщиков достиг 100 млрд рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что годовой объём закупок на Портале поставщиков в 2023 году достиг 100 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

«Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым — находить партнёров и расширять географию продаж», — сказал Ефимов.

По его словам, за год на портале провели более 625 тыс. закупок, а за последние пять лет их годовой объём вырос в два раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время на портале поставщиков предлагается 2,6 млн товаров в 16 тыс. категорий.