Собянин рассказал о развитии портала поставщиков за пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время на портале поставщиков предлагается 2,6 млн товаров в 16 тыс. категорий.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, за пять лет на платформе провели миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей.

Портал поставщиков стал удобным сервисом для госзакупок малого объёма — в 2023 году столичные заказчики подписали более 166 тыс. контрактов с микропредприятиями на сумму 30,3 млрд рублей. Также совершено более 24 тыс. сделок с малыми предприятиями на поставку городу продукции на 5,6 млрд рублей.

Ежедневно в каталог портала поставщиков добавляется до трёх тысяч новых позиций.

Ранее сообщалось, что власти Москвы заключили 194 тыс. сделок на портале поставщиков с начала года.