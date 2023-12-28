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Власти Москвы заключили 194 тысячи сделок на Портале поставщиков с начала года

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году число сделок с представителями малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков достигло 194 тыс., что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Власти Москвы заключили 194 тысячи сделок на Портале поставщиков с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Только в этом году подписано 194 тыс. контрактов на сумму 36,6 млрд рублей. Для сравнения, в 2022-м было проведено 186,7 тыс. сделок на 35,5 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

Как в свою очередь отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, малые и средние компании составляют более 90% пользователей Портала поставщиков.

«Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за год заключили более 166 тыс. контрактов на сумму 30,3 млрд рублей», — сообщил он.

Каталог продукции, размещённый на Портале поставщиков, включает более 2,5 млн наименований. На самой площадке работают заказчики из 40 российских регионов.

Ранее сообщалось, что на Портале поставщиков запустили бесплатный обучающий сервис.

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