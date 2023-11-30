На портале поставщиков запустили бесплатный обучающий сервис
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Порталом поставщиков пользуются предприниматели со всей страны. Платформа позволяет им реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России, которые только в январе — сентябре 2023 года опубликовали на ресурсе 139,2 тыс. котировочных сессий», — заявил Ефимов.
Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на обучающей площадке представлены программы по отработке навыков участия в котировочных сессиях.
В перспективе в сервис добавят обучающие курсы по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов.
Ранее сообщалось, что в чат-бот на портале поставщиков поступило более 142 тыс. обращений с ноября 2020 года.