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На портале поставщиков запустили бесплатный обучающий сервис

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о запуске обучающего сервиса «Школа поставщика».
На портале поставщиков запустили бесплатный обучающий сервис
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Порталом поставщиков пользуются предприниматели со всей страны. Платформа позволяет им реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России, которые только в январе — сентябре 2023 года опубликовали на ресурсе 139,2 тыс. котировочных сессий», — заявил Ефимов.

Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на обучающей площадке представлены программы по отработке навыков участия в котировочных сессиях.

В перспективе в сервис добавят обучающие курсы по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов.

Ранее сообщалось, что в чат-бот на портале поставщиков поступило более 142 тыс. обращений с ноября 2020 года.

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