Чат-бот Портала поставщиков Москвы принял более 142 тысяч обращений за три года
Об этом сообщает НСН.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что портал запустили в 2013 году.
В текущий момент на ресурсе зарегистрированы свыше 56 тыс. муниципальных и государственных заказчиков из 40 российских регионов, а также более 310 тыс. предпринимателей. Ежедневно заключаются порядка 1500 контрактов.
Только в текущем году услугами чат-бота воспользовались 37,4 тыс. раз, отметил Ефимов.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Добродел» в Московской области загрузили и обновили более 5,7 млн раз.