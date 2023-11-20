Чат-бот Портала поставщиков Москвы принял более 142 тысяч обращений за три года

В чат-бот на Портале поставщиков поступило более 142 тыс. обращений с ноября 2020 года.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что портал запустили в 2013 году.

В текущий момент на ресурсе зарегистрированы свыше 56 тыс. муниципальных и государственных заказчиков из 40 российских регионов, а также более 310 тыс. предпринимателей. Ежедневно заключаются порядка 1500 контрактов.

Только в текущем году услугами чат-бота воспользовались 37,4 тыс. раз, отметил Ефимов.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Добродел» в Московской области загрузили и обновили более 5,7 млн раз.