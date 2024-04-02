В Подмосковье напомнили о вариантах переоформления собственности на квартиру

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о способах передачи или переоформления собственности на квартиру.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, передача или переоформление собственности возможны при оформлении договора купли-продажи, ренте, дарении или наследовании.

Для отказа от права собственности на квартиру необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом.

Ранее юрист, адвокат Антон Габович рассказал новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.