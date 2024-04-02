В Подмосковье напомнили о вариантах переоформления собственности на квартиру
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметили в ведомстве, передача или переоформление собственности возможны при оформлении договора купли-продажи, ренте, дарении или наследовании.
Для отказа от права собственности на квартиру необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом.
Ранее юрист, адвокат Антон Габович рассказал новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.