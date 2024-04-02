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В Подмосковье напомнили о вариантах переоформления собственности на квартиру

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В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о способах передачи или переоформления собственности на квартиру.
В Подмосковье напомнили о вариантах переоформления собственности на квартиру
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, передача или переоформление собственности возможны при оформлении договора купли-продажи, ренте, дарении или наследовании.

Для отказа от права собственности на квартиру необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом.

Ранее юрист, адвокат Антон Габович рассказал новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.

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