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Объём инвестиций в экономику Хабаровского края вырос почти в полтора раза

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о росте инвестиций в экономику Хабаровского края в 1,4 раза.
Объём инвестиций в экономику Хабаровского края вырос почти в полтора раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.

«Согласно последней статистике Росстата, инвестиции в экономику превысили прогнозы и составили около 418 млрд рублей, что является показателем роста более чем на 40% в годовом выражении», — сказал Дегтярёв во время доклада перед депутатами регионального парламента.

Он также отметил, что валовой продукт региона достиг 1,25 трлн рублей, а производительность промышленного сектора увеличилась на 3% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии объём вложенных в экономику инвестиций вырос на 6%.

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