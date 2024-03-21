RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии объём вложенных в экономику инвестиций вырос на 6%

Короткая ссылка
В экономику Удмуртии в 2023 году было инвестировано 166,3 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 6%.
В Удмуртии объём вложенных в экономику инвестиций вырос на 6%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат.

«Из общего объёма инвестиций 99,0 млрд рублей составили вложения в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Это, главным образом, их собственные средства (70%)», — заявили в ведомстве.

Удмуртия занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа по объёму освоенных инвестиций на душу населения.

Ранее сообщалось, что в инвестиционную карту России включили 260 объектов Ставрополья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить