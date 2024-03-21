В Удмуртии объём вложенных в экономику инвестиций вырос на 6%

В экономику Удмуртии в 2023 году было инвестировано 166,3 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 6%.

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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат. «Из общего объёма инвестиций 99,0 млрд рублей составили вложения в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Это, главным образом, их собственные средства (70%)», — заявили в ведомстве. Удмуртия занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа по объёму освоенных инвестиций на душу населения. Ранее сообщалось, что в инвестиционную карту России включили 260 объектов Ставрополья.