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«Известия»: в России могут ввести штрафы за отказ пустить в дом газовщиков

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В России могут принять законопроект, согласно которому россиянам грозят штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения.
«Известия»: в России могут ввести штрафы за отказ пустить в дом газовщиков
  • РИА Новости

Как выяснили «Известия», за недопуск в помещение представителя спецорганизации по обслуживанию или ремонту газового оборудования в доме, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и замену техники самовольно гражданам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 25 до 100 тыс., для юрлиц — в пределах 200—500 тыс. рублей.

При этом в случае, если работы выполнялись специалистом не из специальной организации, штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тыс. для юрлиц.

Повторные нарушения обернутся гражданам наказанием от 15 до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 550 тыс. до 1 млн рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее поддержал новый законопроект об ужесточении штрафных санкций в пять раз за недопуск газовщиков и других специалистов в квартиры.

По словам Нилова, нужно следить за газовым оборудованием ввиду регулярных чрезвычайных происшествий из-за бытового газа.

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