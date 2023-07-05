Депутат Нилов высказался об идее увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал новый законопроект об ужесточении штрафных санкций в пять раз за недопуск газовщиков и других специалистов в квартиры.

Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По словам Нилова, нужно следить за газовым оборудованием ввиду регулярных чрезвычайных происшествий из-за бытового газа.

При этом, считает депутат, в настоящее время увеличилось количество случаев, когда мошенники приходят под видом газовщиков и других специалистов управляющих компаний.

«Особенно их боятся люди преклонного возраста и те, кто проживает в одиночку», — отметил Нилов.

По его словам, каждый должен иметь возможность убедиться, действительно ли проводится плановая проверка.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект сообщила, что российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.