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Специалист Шинкарук разъяснила процедуру подачи заявления для записи в первый класс

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Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук рассказала о процедуре подачи заявления для записи ребёнка в первый класс.
Специалист Шинкарук разъяснила процедуру подачи заявления для записи в первый класс
  • РИА Новости

«Для получения услуги понадобится только доступ в интернет и наличие учётной записи на портале mos.ru», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, подать заявление можно в любое время и из любой точки России. Необходимо лишь прикрепить скан-копии документов. Все данные заявления будут проверены путём электронного межведомственного взаимодействия.

В заявлении можно указать до трёх школ.

«Для будущих первоклассников, которые посещали ранее дошкольные группы и детские сады в образовательной организации, прикреплённой к району прописки, перевод на следующую ступень происходит без электронного заявления», — заключила Шинкарук.

В 2023 году в столичные школы с помощью электронной услуги были зачислены около 40 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Казани в первый класс пойдут 18,9 тыс. детей.

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