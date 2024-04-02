Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева
- РИА Новости
Об этом он сообщил на совещании Минобороны.
«В ходе селекторного совещания с руководящим составом... Шойгу... довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — отмечается в заявлении.
Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами.
Ранее адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ России.