RT в Telegram
Подпишись

Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев.
Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на совещании Минобороны.

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом... Шойгу... довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — отмечается в заявлении.

Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами.

Ранее адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить