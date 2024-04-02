Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев.

Об этом он сообщил на совещании Минобороны.

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом... Шойгу... довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — отмечается в заявлении.

Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами.

Ранее адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ России.