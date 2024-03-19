Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
- РИА Новости
- © Павел Львов
«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — приводит ТАСС слова ведущего.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти не издавали открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России.
По его словам, имеются указы с грифом «секретно», которые он не может комментировать.
Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив в этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ России.
Праздник День моряка-подводника утверждён в России в 1996 году.