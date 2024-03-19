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Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России

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На Дне моряка-подводника в Кронштадте Герой России адмирал Александр Моисеев был впервые официально представлен в качестве временно исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ страны.
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — приводит ТАСС слова ведущего. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти не издавали открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России.

По его словам, имеются указы с грифом «секретно», которые он не может комментировать.

Моисеев с 2019 года возглавлял Северный флот, сменив в этой должности Николая Евменова, который стал тогда главкомом ВМФ России.

Праздник День моряка-подводника утверждён в России в 1996 году.

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