В Калининграде назвали вакансии с зарплатой 200 тысяч рублей и выше

Эксперты составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Калининградской области, а также мест работы, где наниматель может платить 200 тысяч рублей и выше.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают из сферы строительства недвижимости, автомобильного бизнеса, ИТ, а также бизнес из сферы перевозок и логистики. Кроме того, косметология, аналитика и инженерия.

В частности, инженеру-геодезисту (в ночную смену) предлагается от 220 тыс. рублей до вычета налогов; электросварщику ручной сварки технологических трубопроводов шестого разряда будут платить до 273 тыс. рублей на руки. Врач-косметолог сможет получать до 300 тыс. рублей до вычета налогов, программист С++ до 230 тыс. рублей на руки.

Отраслями — лидерами по индексации зарплат в СЗФО стали ИТ-сфера, тяжёлое машиностроение, транспортный сектор и компании из лесопромышленной отрасли.