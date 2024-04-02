Путин: результаты выборов президента отражают настроения граждан

Результаты президентских выборов в России отражают настроения граждан в отношении всех уровней власти в стране, заявил глава государства Владимир Путин.

«Да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.