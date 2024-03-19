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Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.
Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России
  • РИА Новости

Песков упомянул также итоги голосования россиян на участках за рубежом.

«Это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счётом», — сказал он.

Песков добавил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там Путин одержал победу на выборах президента России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. 

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