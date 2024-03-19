Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результат самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента России стал беспрецедентным.

Песков упомянул также итоги голосования россиян на участках за рубежом.

«Это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счётом», — сказал он.

Песков добавил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там Путин одержал победу на выборах президента России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.