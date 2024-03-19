Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента России
- РИА Новости
Песков упомянул также итоги голосования россиян на участках за рубежом.
«Это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счётом», — сказал он.
Песков добавил, что результаты голосования на зарубежных избирательных участках показывают, что и там Путин одержал победу на выборах президента России.
Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.