Полиция вскрыла в России ячейку «Правого сектора»

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о вскрытии ячейки «Правого сектора»* и ряда других организаций на территории государства в прошлом году.

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«Приоритетной задачей остаётся противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур. Полицией вскрыта ячейка запрещённого украинского «Правого сектора», а также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений», — сказал он. Ранее Хабаровский суд вынес приговор девятерым иностранцам за спонсирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»**. * «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014). ** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.