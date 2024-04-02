Полиция вскрыла в России ячейку «Правого сектора»
- © МВД МЕДИА
«Приоритетной задачей остаётся противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур. Полицией вскрыта ячейка запрещённого украинского «Правого сектора», а также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений», — сказал он.
Ранее Хабаровский суд вынес приговор девятерым иностранцам за спонсирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»**.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).
** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.