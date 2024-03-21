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Суд Хабаровска вынес приговор девятерым иностранцам за спонсирование террористов

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Хабаровский суд вынес приговор девятерым иностранцам за спонсирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Об этом говорится в заявлении УФСБ по Хабаровскому краю.

Сообщается, что выходцы из стран Центральной Азии, которые содействовали деятельности террористов, приговорены к различным срокам ограничения свободы и штрафам.

Ранее суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины за финансирование «Правого сектора»*.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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