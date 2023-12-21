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Украинца приговорили к 16 годам тюрьмы за спонсирование «Правого сектора»

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Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Александра Цепелева за финансирование «Правого сектора»*.
Украинца приговорили к 16 годам тюрьмы за спонсирование «Правого сектора»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным ведомства, он производил мефедрон и передавал доход от его продажи «Правому сектору».

Ранее стало известно о приговоре четырём бойцам ВСУ, которые расстреляли восьмерых жителей Мариуполя. Они получили от 25 лет колонии до пожизненного.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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