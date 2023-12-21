Украинца приговорили к 16 годам тюрьмы за спонсирование «Правого сектора»
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Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
По данным ведомства, он производил мефедрон и передавал доход от его продажи «Правому сектору».
Ранее стало известно о приговоре четырём бойцам ВСУ, которые расстреляли восьмерых жителей Мариуполя. Они получили от 25 лет колонии до пожизненного.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).