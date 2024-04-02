Родственники десятого фигуранта дела о «Крокусе» почти неделю были на допросе
- РИА Новости
«После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта», — сказала она РИА Новости.
Ранее суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».
Также Федеральная служба безопасности России показала видео задержания боевиков в Дагестане, которые снабжали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», а также сами планировали атаки в республике.