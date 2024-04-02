Депутат Делягин объяснил, почему Киев предпочитает использовать беспилотники

Депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.

«Вероятно, сначала пытались достать диверсанты. Потом поняли, что не всех диверсантов можно обучить, не всем диверсантам можно что-то объяснить. Многие, как мы видим, не понимают по-русски и, соответственно, не понимают и по-украински, поэтому они стали использовать эту технику», — сказал Делягин в разговоре с Life.ru.

Он также призвал наладить массовое производство дронов-перехватчиков, которые могли бы автоматически взлетать и поражать вражескую цель.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.