RT в Telegram
Подпишись

Каждое третье столичное предприятие использует искусственный интеллект

Короткая ссылка
В Москве каждое третье предприятие применяет искусственный интеллект, использует роботов, автоматизированное управление и новые технологии, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Каждое третье столичное предприятие использует искусственный интеллект
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла ещё одному предприятию — производителю профессиональной косметики — генерировать дизайн в маркетинговых целях», — сказал Овчинский.

В настоящее время в столице насчитывается 4,2 тыс. промышленных площадок.

Предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки.

Ранее сообщалось, что врачи Москвы будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить