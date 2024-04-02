Каждое третье столичное предприятие использует искусственный интеллект

В Москве каждое третье предприятие применяет искусственный интеллект, использует роботов, автоматизированное управление и новые технологии, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла ещё одному предприятию — производителю профессиональной косметики — генерировать дизайн в маркетинговых целях», — сказал Овчинский.

В настоящее время в столице насчитывается 4,2 тыс. промышленных площадок.

Предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки.

Ранее сообщалось, что врачи Москвы будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ.