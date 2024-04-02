В Москве в три раза сократили сроки оценки нормативных правовых актов

В правительстве Москвы рассказали о перезапуске процедуры оценки нормативных правовых актов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Как отметила чиновник, экспертный совет по оценке правового регулирования экономики разработал новые инструменты для взаимодействия бизнеса и органов исполнительной власти города.

«В результате в 2023 году была проведена экспертная оценка 50 нормативных правовых актов из десяти отраслей экономики — это более чем в три раза превышает результат работы в 2022 году. При этом предельные сроки проведения оценки были сокращены в 2,5 раза, а фактические — в три раза», — заявила Багреева.

Ранее сообщалось, что ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустит онлайн-курс «Бизнес на прокачку» для начинающих предпринимателей.