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Новый московский прогулочный маршрут создадут от Балчуга до Воробьёвых гор

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 20-километровом прогулочном маршруте, который создадут от Балчуга до Воробьёвых гор.
Новый московский прогулочный маршрут создадут от Балчуга до Воробьёвых гор
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, маршрут появится в результате благоустройства Кадашёвской набережной.

В ходе благоустройства установят более 60 новых скамеек, свыше 50 парковок для велосипедов, разобьют 1,6 тыс. кв. м газонов и цветников.

Обустройство прогулочного маршрута начнётся после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют создать более десяти новых парковых территорий.

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