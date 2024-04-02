Новый московский прогулочный маршрут создадут от Балчуга до Воробьёвых гор
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Собянин, маршрут появится в результате благоустройства Кадашёвской набережной.
В ходе благоустройства установят более 60 новых скамеек, свыше 50 парковок для велосипедов, разобьют 1,6 тыс. кв. м газонов и цветников.
Обустройство прогулочного маршрута начнётся после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи.
Ранее сообщалось, что в Московской области планируют создать более десяти новых парковых территорий.