Новый московский прогулочный маршрут создадут от Балчуга до Воробьёвых гор

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 20-километровом прогулочном маршруте, который создадут от Балчуга до Воробьёвых гор.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. Как отметил Собянин, маршрут появится в результате благоустройства Кадашёвской набережной. В ходе благоустройства установят более 60 новых скамеек, свыше 50 парковок для велосипедов, разобьют 1,6 тыс. кв. м газонов и цветников. Обустройство прогулочного маршрута начнётся после завершения строительства нового здания Третьяковской галереи. Ранее сообщалось, что в Московской области планируют создать более десяти новых парковых территорий.